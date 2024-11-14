Депутат Милонов намерен вывезти подростка, сломавшего его сыну скулу, на полигон

Депутат Государственной думы РФ VII и VIII созывов, член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов намерен отвезти подростка, который накануне подрался с его 12-летним сыном и сломал ему скулу, на полигон. Такими планами он поделился с SHOT.

Политик понадеялся, что его сын помириться с обидчиком. По его мнению, прощение и попытки не допустить подобных конфликтов являются верным решением.

«Бедный, конечно, сын мой. Не завидую ему. Подраться даже спокойно не может. Я тоже в детстве дрался, тоже по-разному было. Но я считаю, что самое правильное решение — это друг друга простить, друг друга придержать и не допускать таких вещей больше. Любой конфликт заканчивается хорошо, когда заканчивается миром», — сказал Милонов.

Также депутат отметил, что на полигоне подростки смогут побегать, пострелять и понять, насколько ценна возможность полагаться и рассчитывать на своего товарища в самый сложный момент.

Ранее РИА Новости сообщило, что сын Милонова поссорился на перемене в одной из школ Санкт-Петербурга со своим одноклассником. Во время перепалки мальчик ударил сына депутата по лицу, из-за чего тот получил перелом скулы. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Виталий Милонов после инцидента признался, что хочет отдать сына на бокс.