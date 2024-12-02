По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал в столицу Незалежной с чемоданчиком, где у него окажутся «наличные на пенсию» после встречи с украинским лидером. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что вскоре немецкий лидер уйдет со своего поста, а на одну пенсию прожить сложно.

Напомним, что в Сети появилось фото Шольца на украинском вокзале, где он крепко сжимал в руках странный серебристый саквояж.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что анонсированная Шольцем помощь Киеву включает обещанное оружие.