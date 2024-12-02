Правительство ФРГ: анонсированная Шольцем помощь Киеву включает обещанное оружие

Транш помощи Украине в 650 млн евро, который посулил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев, в основном включает в себя танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T, обещанные ранее. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Шольц без анонса прибыл в Киев, где собирался пообщаться с Зеленским. Канцлер Германии анонсировал, что в ходе диалога намерен объявить о дальнейших поставках военной продукции общей стоимость 650 млн евро, которую должны были отправить получателю еще в декабре.

«Речь идёт о поставках, которые большей частью были анонсированы ещё в октябре», — сказал СМИ в ходе брифинга германского кабмина официальный представитель правительства Вольфганг Бюхнер.

По словам представителя минобороны Арне Коллатца, пакет помощи состоит из двух систем ЗРК Iris-T спецификаций SLM и SLS, танков Leopard 1, разведывательных и боевых беспилотников и продукции, необходимой для боев в условиях наступившей зимы.

А по данным Bild, за время нахождения в Киеве Шольц планирует узнать, на что готова пойти Украина ради окончания продолжающегося противостояния. Уточняется, что данная поездка была задумана задолго до наступившего в составе немецкого правительства раскола и намечена в промежуток времени между выборами в США и прихода к власти новой администрации американского президента.

Ранее сообщалось о том, что Шольц приехал на Украину первый раз за 2,5 года.