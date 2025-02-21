По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, за громкими заявлениями лидеров стран Старого Света о мирных переговорах скрывается нежелание завершать украинский конфликт. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что неслучайно недавнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, вызвало волну возмущения в Европе. Прежде всего встал на защиту главы киевского режима канцлер ФРГ Олаф Шольц, который поспешил защитить бывшего комика. При этом его заявления о роли Европы в урегулировании конфликта звучат наивно.

По мнению парламентария, нельзя не обратить внимание на противоречивые заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который, с одной стороны, позиционирует себя гарантом мира, а с другой — активно поддерживает действия, которые способствуют эскалации конфликта.

Он отметил, что европейская «партия войны» в действительности не заинтересована в завершении конфликта, поскольку они вложили значительные средства в Незалежную и надеются вернуть хотя бы часть из них., а также признание завершения конфликта на условиях России будет означать для Европы полное поражение. Таким образом, мир на Украине возможен только при участии сторон, на самом деле заинтересованных в его достижении.

Ранее стало известно о неофициальных переговорах между РФ и США в Швейцарии.