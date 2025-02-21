Стало известно о неофициальных переговорах между РФ и США в Швейцарии

Издание утверждает, что американская и российская стороны уже на протяжении нескольких месяцев поддерживают неофициальные контакты. Это началось после победы на выборах в США Трампа. Люди, которые общались между собой, не являлись государственными служащими, но в то же время у них был опыт дипломатической работы. Журналисты отметили, что не знают, по чьей инициативе велось все это общение и знали ли о нем официальные структуры в обеих странах.

Одна из таких встреч проходила во время конференции по безопасности в Мюнхене. Она состоялась в Женеве. По мнению одного из экспертов, подобное общение может быть направлено на улучшение коммуникации между Кремлем и Белым домом, но при этом во время таких диалогов не выдвигается никаких долгосрочных инициатив, которые могут серьезно изменить отношения между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что британский журнал The Economist разместил на обложке одного из своих выпусков изображение президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Оба лидера были запечатлены сидящими за столом. Там также отметили, что неделя, во время которой состоялась конференция по безопасности в Мюнхене, стала самой печальной для жителей Европы.