Депутат назвал очереди перед Крымском мостом сезонным явлением

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости ситуацию с очередями перед Крымским мостом.

В интервью он подчеркнул, что увеличение количества автомобилей связано с традиционным наплывом туристов в курортный сезон.

«Очереди перед Крымским мостом — это сезонное явление, и связаны они с активным курортным сезоном и большим потоком желающих отдохнуть в Крыму», — сказал Шеремет.

Для обеспечения безопасности на въезде в Крым, подчеркнул депутат, были установлены дополнительные досмотровые посты. Эти меры необходимы для предотвращения возможных угроз.

С начала лета 2025 года фиксируется значительное увеличение очередей перед мостом. В связи с этим было принято решение увеличить количество постов досмотра, чтобы ускорить проверку транспорта без снижения уровня безопасности.

В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Грузовой транспорт направляется на полуостров альтернативными маршрутами — через новые регионы или с использованием паромной переправы через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что пробка на Крымском мосту выросла до 4 тыс. машин с обеих сторон.