Депутат Новиков оценил вероятность развала Евросоюза

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрия Новикова, очень большие силы с большими финансовыми возможностями заинтересованы в сохранении Евросоюза. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что «здравые голоса», которые призывают развивать Евросоюз на иных принципах, станут звучать, однако это не приведет к развалу объединения. Кроме того, в Евросоюзе на данный момент ведется работа по формированию общей европейской армии.

По мнению парламентария, сторонники и противники евроинтеграции были всегда. К тому же образование Евросоюза привело не к улучшению жизни граждан, а к росту социальных противоречий, поэтому вопрос существования Евросоюза всегда был дискуссионным.

Ранее французский оппозиционный политик Флориан Филиппо заявил, что странам Старого Света необходимо разрушить Евросоюз, потому что он стал одержим войной.