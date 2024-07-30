Депутат Новиков оценил вероятность развала Евросоюза

Политика

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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрия Новикова, очень большие силы с большими финансовыми возможностями заинтересованы в сохранении Евросоюза. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что «здравые голоса», которые призывают развивать Евросоюз на иных принципах, станут звучать, однако это не приведет к развалу объединения. Кроме того, в Евросоюзе на данный момент ведется работа по формированию общей европейской армии.

По мнению парламентария, сторонники и противники евроинтеграции были всегда. К тому же образование Евросоюза привело не к улучшению жизни граждан, а к росту социальных противоречий, поэтому вопрос существования Евросоюза всегда был дискуссионным.

Ранее французский оппозиционный политик Флориан Филиппо заявил, что странам Старого Света необходимо разрушить Евросоюз, потому что он стал одержим войной.

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