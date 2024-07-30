Европейские страны должны разрушить ЕС, поскольку он стал одержим войной. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, он изложил свое мнение в социальной сети Х .

По его мнению, руководство Евросоюза сошло с ума. О его ярко выраженном стремлении к войне говорит осуждение действий венгерского премьер-министра Орбана, которые были направлены на достижение мира между Россией и Украиной.

«ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!», - указал Филиппо.

Флориан Филиппо прямо и откровенно критикует Евросоюз за его поддержку Украины. Так он возмутился тем, что фон дер Ляйен фотографируется с Зеленским и направляет ему миллиарды евро в то самое время, когда у Франции нет денег на функционирование больниц.