Ревнивый мигрант-нелегал пытался зарезать бывшую возлюбленную

Пролетарский районный суд вынес обвинительный приговор 49-летнему иностранному гражданину, незаконно находившемуся на территории России. Он получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство своей бывшей сожительницы. Инцидент, произошедший в типовой квартире на улице Кутузова, стал наглядным примером того, как бытовой конфликт на почве ревности за считанные минуты перерастает в жестокое преступление.

Следствие и суд досконально восстановили хронологию событий раннего утра 17 сентября 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии аффекта, сначала нанес женщине удар кулаком в лицо, а затем, вооружившись обычным кухонным ножом, совершил беспрецедентную по жестокости атаку — всего потерпевшая получила 22 ножевых ранения. После этого нападавший, бросив истекающую кровью жертву, скрылся с места преступления.

Жизнь женщины спасли бдительные соседи: услышав подозрительные звуки и крики, они незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Благодаря их оперативным действиям и слаженной работе пострадавшая была экстренно госпитализирована. Чудом и силами врачей ей удалось выжить, несмотря на тяжелейшие ранения.

Государственный обвинитель пролетарской прокуратуры представил суду исчерпывающую доказательную базу, которая не оставила сомнений в виновности подсудимого. Суд полностью согласился с позицией обвинения, подчеркнув общественную опасность содеянного и необходимость изоляции преступника.

Особое значение в этом деле имеет факт незаконного пребывания осужденного в стране, что усугубляет его вину и указывает на системные проблемы контроля миграции. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в Туве задержан студент, напавший с ножом на школьника во время новогоднего праздника.