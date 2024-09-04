Депутат Останина считает, что свободная миграционная политика является угрозой национальной безопасности России

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, нельзя замещать собственное коренное население вот такой свободной миграционной политикой. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она пояснила, что именно таким образом можно сохранить русскую идентичность.

По мнению парламентария, в России никогда не будет экономического суверенитета, суверенитета технологического до тех пор, пока у нас не будет суверенитета демографического.

Ранее сообщалось, что депутат Даванков считает необходимым повышение стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза.