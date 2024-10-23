Страны БРИКС утвердили итоговую декларацию саммита в Казани

Лидеры стран, входящих в БРИКС, утвердили Казанскую декларацию, которая фиксирует результаты прошедшей на высшем уровне встречи и итоги российского председательства в объединении. Об этом сообщил Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступая как организатор саммита БРИКС, передает ТАСС.

«Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой», — сказал президент.

Он также отметил, что декларация саммита БРИКС будет представлена в Организацию Объединенных Наций.

В документе, как пояснил Путин, «представлены общие оценки глобальной ситуации, подведены итоги российского председательства в БРИКС и обозначены направления для долгосрочного сотрудничества».

Текст декларации пока не опубликован. Президент поднимал вопрос о том, что в декларации будут отражены решения по поводу дальнейшего расширения БРИКС, а также оговаривались некоторые международные вопросы.

Ранее участники саммита БРИКС согласовали общую позицию по Украине. Подход стран по украинской проблематике будет отражен в итоговой декларации. Формулировка была согласована и не вызывала ни у кого возражений.