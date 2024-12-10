Депутат предостерег США от размещения ядерного оружия на Украине

В случае реальной угрозы Россия не будет колебаться и применит свой ядерный арсенал. Об этом в беседе с Инфо24 заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

По его мнению, такие действия могут иметь крайне негативные последствия для Киева. Эти слова прозвучали на фоне недавнего заявления бывшего советника Пентагона — полковника Дугласа Макгрегора. Он сообщил, что американские власти начали обсуждать вопрос о передаче Украине тактического ядерного оружия.

Ранее Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности.