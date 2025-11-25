Депутат предупредил Киев о суровых ответных мерах за вербовку подростка для теракта

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина понесет строгую ответственность за организацию попытки теракта в православном храме на территории Калининградской области. Свою реакцию парламентарий озвучил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру», комментируя сообщение ФСБ о предотвращении преступления.

Правоохранительные органы ранее информировали о задержании несовершеннолетнего 2008 года рождения, который, по данным следствия, был завербован украинской спецслужбой через мессенджер Telegram.

По указанию своего куратора подросток изготовил самодельные зажигательные устройства. Задержание произошло в тот момент, когда юноша направлялся к месту совершения преступления, что было зафиксировано на видео.

Колесник отметил эффективную работу органов безопасности в регионе.

«В Калининградской области ФСБ работает довольно четко. Это одна из попыток, которую озвучили, а много попыток было просто перекрыто», — подчеркнул депутат.

Он также заявил, что ответственность за содеянное будет нести не только сам вербовщик, но и все причастные.

«Придется отвечать родителям, тем, кто его завербовал, по цепочке опять уйдет до заказчика. Когда они используют несовершеннолетних детей — это уже дальше некуда», — высказался парламентарий.

В завершение Колесник призвал граждан к бдительности, а родителей — внимательнее относиться к поведению и настроению своих детей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя ДНР, готовящего теракт против высокопоставленного офицера.