Украина потеряла субъектность, и теперь другим странам надо решить ее судьбу. Так считает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, свою точку зрения он высказал во время интервью БелТА.

Он признал, что Украина является слабым государством. Она перестала существовать как субъект, так как утратила государственный суверенитет. Теперь США, Россия и Белоруссия должны вмешаться в ситуацию, и изгнать из страны Зеленского, чтобы спасти ее. Им стоит сменить украинскую власть.

«Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — указал парламентарий.

Именно этим трем странам необходимо создать временное правительство, которое проведет на Украине выборы под общим контролем других государств.

Ранее бывший сотрудник украинского Генерального штаба Селезнев заявил, что ВСУ недооценили российскую армию. Они считали, что ВС РФ к октябрю текущего года утратят свой наступательный потенциал, но этого не случилось. Промышленность России нарастила производство вооружений. В то же время Киев переоценил собственные возможности, все это ведет к кризису на фронте.