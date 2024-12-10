Полковник ВСУ Селезнев признал, что украинские службы недооценили Россию

На Украине сотрудники специальных служб и военные аналитики не смогли правильно оценить потенциал России. Об этом экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев выразил в ходе эфира на телеканале «НТА».

С его слов, некоторое время назад возникли иллюзии, что к началу октября наступательный потенциал армии России окажется выхолощен, однако этого не случилось. Он также заявил об ошибке в оценке возможности РФ выпускать вооружение и беспилотники в достаточном количестве.Среди некоторых военных экспертов бытовал домысел, что российская сторона никогда не сможет производить тысячу дронов ежемесячно. Однако и это мнение оказалось ошибочным, а в месяц число выпущенных подобных технических средств может превышать и две тысячи единиц.

Кроме того, офицер заявил о переоценке возможностей личного состава ВСУ и поставил под сомнение возможность украинских солдат продолжать ведущиеся боевые действия, так как они подвергаются серьезному психо-эмоциональному давлению ради выполнения поставленных задач.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ вошли на территорию Сумской области.