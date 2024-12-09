Украинский конфликт будут урегулировать в обход Киева, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем канале в Telegram. Он уверен, что решения примут без участия Украины, поставив страну перед свершившемся фактом.

Это обстоятельство, по его мнению, на данном этапе может стать для Украины спасением. Депутат отметил, что Трамп заинтересован в мирном решении, поскольку стремится к международному признанию, а такие аспекты, как формат переговоров, украинские представители, условия прекращения боевых действий и установление границ, его волнуют в меньшей степени.

«Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США», — отметил Дмитрук.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украине и ее нынешнему руководству в Киеве не стоит ожидать тех же объемов помощи от США, что были при уходящем президенте Джо Байдене.