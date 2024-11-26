Депутат Рады Дубинский: американские ракеты THAAD не помогут Украине отразить удар «Орешника»

По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в государственной измене, американские комплексы THAAD вряд ли помогут Украине в перехвате российских ракет «Орешник». Он высказал такое мнение в своем телеграм-канале.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Украина может обратиться к США с просьбой о поставке противоракетного комплекса THAAD для защиты от атак российских ракет.

В своем комментарии Дубинский саркастически отозвался о президенте Украины, отметив, что Зеленский, похоже, бегает по рынку и громко вопит, требуя THAAD. Политик подчеркнул, что данный комплекс предназначен для перехвата ракет не на своей территории, а, например, в случае с США — над океаном.

THAAD — это наземный противоракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет средней дальности, который был принят на вооружение их армии в 2008 году.

Ранее эксперт Коротченко заверил, что в Киеве не смогут противодействовать «Орешнику».