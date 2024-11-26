Киевские усилия по противодействию «Орешнику» бессмысленны. Об этом в беседе с Инфо24 заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Попытки Украины разработать стратегии для противодействия российской ракете «Орешник» могут не увенчаться успехом, поскольку ракета была полностью уничтожена в ходе удара, что лишает возможности провести ее детальный анализ.

Кроме того, Запад на данный момент не располагает мобильными системами ПВО и ПРО, способными перехватить «Орешник». Конечно, существуют стационарные американские комплексы ПРО, которые теоретически могут справиться с подобными угрозами, однако их эффективность станет ясна только после применения ракеты против США.

Перехватить «Орешник» также нельзя из-за его высокой скорости и характеристик боевых блоков. Таким образом, шансы Киева на успешное противодействие ракете остаются крайне низкими, как отметил Коротченко.

Ранее военный эксперт Кнутов оценил применение российскими войсками «Орешника».