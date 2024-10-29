Накануне украинский лидер «обиделся» на Гутерреша из-за того, что он посетил саммит БРИКС в Казани. Зеленский в своем видеообращении в день основания ООН отметил важность понимания целей организации и ее принципов.

Президент Украины подчеркнул, что некоторые ее представители (имея в виду Гутерреша) игнорируют устав ООН, предпочитая находиться в России.

Дубинский в своем телеграм-канале охарактеризовал угрозы со стороны Зеленского как «жалкие» и подчеркнул, что подобные заявления должны нести последствия, иначе они теряют свою значимость.

Политик отметил, что постоянные угрозы могут негативно сказаться на восприятии Украины другими государствами и вызвать усталость от ее проблем, заставляя международное сообщество отмахнуться от ситуации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку генсека ООН Антониу Гутерреша на фоне его визита на саммит БРИКС.