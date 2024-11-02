Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов об окончании военного конфликта. Свое мнение политик выразил в Telegram-канале.

Ранее Зеленский в интервью журналистам из Южной Кореи заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить войну. Также украинский лидер отметил, что принуждение Киева к уступкам в переговорах с Москвой было бы невозможным.

«Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го», — написал Дубинский.

Ситуация на фронте продолжает вызывать опасения у украинских партнеров и не только. Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко предупредил о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются украинские солдаты. Он отметил, что военнослужащие находятся в состоянии разбалансировки и усталости.

Дубинский с ноября 2023 года находится в следственном изоляторе (СИЗО) по обвинениям в государственной измене и служебном подлоге, а также за незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ в результате референдумов в 2022 году.

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при новой власти на Украине аннулируются решения Владимира Зеленского.