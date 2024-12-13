Депутат Рады Дубинский призвал Госдеп США поддержать мобилизацию СБУ вместо 18-летних украинцев

Соединенным Штатам стоит поддержать мобилизацию работников Службы безопасности Украины вместо того, чтобы ратовать за отправку в армию 18-летних молодых людей. Так считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Запись об этом он сделал в своем телеграм-канале.

Государственный департамент США поддерживает идею снизить нижний порог возраста для мобилизации на Украине до 18 лет. Дубинский отреагировал на эту идею. Он спросил в своей записи у Госдепа, почему тот не считает нужным призвать в ВСУ 30 тыс. работников СБУ.

«Чем эти люди так важны для будущего Украины вместе со 100 тыс. ТЦК-шников?» — задал вопрос парламентарий.

По его мнению, Зеленскому стоит отправить на фронт всех тех, кто поддерживает его, в том числе свое ближайшее окружение.

Ранее представитель Госдепа Миллер выразил от лица США готовность вооружить и обучить всех 18-летних украинцев в случае, если будет снижен возрастной порог мобилизации. Это вызвало очень неоднозначную реакцию на Украине.