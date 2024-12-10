США пообещали Киеву обучить и экипировать 18-летних новобранцев

Соединенные Штаты выразили готовность обучить и обеспечить необходимым снаряжением 18-летних новобранцев ВСУ в случае их мобилизации.

При этом он отметил, что окончательное решение о составе вооруженных сил будут принимать киевские власти,

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил идею мобилизации украинских граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

После изменения законодательства десятки тысяч граждан Украины лишились защиты от мобилизации, в результате чего многие из них уехали из страны, опасаясь призыва в ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что Киев потребовал от США больше оружия в ответ на призыв снизить возраст мобилизации.