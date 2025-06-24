Президент Украины Владимир Зеленский всячески пытается затянуть рассмотрение иска в Верховном суде о проведении выборов главы государства. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Для этого глава государства использует различные предлоги, в том числе имитацию хакерской атаки и перенос судебного заседания.

Еще в июле 2024 года Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.

Но в удовлетворении иска было отказано. В январе парламентарий подал апелляцию на это решение Верховного суда. Заседание суда неоднократно переносилось по разным причинам, том числе из-за якобы хакерской атаки.

Ранее сообщалось о том, что Украина лишилась богатого спонсора.