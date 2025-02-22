Представители киевской администрации криками выражают возмущение в связи с высказываниями Илона Маска, американского бизнесмена, о гибели журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом стало известно от сидящего в СИЗО Александра Дубинского, депутата Верховной Рады Украины.

20 февраля Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X (ранее известной как Twitter) открыто заявил, что Зеленский несет ответственность за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Это заявление было сделано в ответ на недавний пост Лиры, в котором он рассказал о своих попытках покинуть Украину и получить убежище на территории соседней Венгрии.

Депутат Верховной Рады Украины заявил, что в адрес Владимира Зеленского, занимающего пост президента Украины, со стороны Соединенных Штатов Америки в течение последних трех дней звучат прямые обвинения в причастности к убийству американского журналиста.

«Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — написал украинский Дубинский в своем Телеграм-канале.

По мнению Дубинского, если украинские власти не отреагируют на заявления американского бизнесмена, то последствия коснутся всего государства.