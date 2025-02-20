Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве американского журналиста

Владелец и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск считает, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.

Так миллиардер прокомментировал пост одного из пользователей о гибели Гонсало Лиры. Автор публикации при этом отметил, что Лира постоянно критиковал Зеленского.

Напомним, Гонсало Лира скончался в тюрьме на Украине.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.

Ранее Маск отреагировал на неоднократное игнорирование Зеленским повесток в армию.