Маск заявил, что Зеленский виновен в убийстве американского журналиста
Зеленского обвинили в убийстве американского журналиста
Фото: [flickr.com]
Владелец и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск считает, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.
Так миллиардер прокомментировал пост одного из пользователей о гибели Гонсало Лиры. Автор публикации при этом отметил, что Лира постоянно критиковал Зеленского.
Напомним, Гонсало Лира скончался в тюрьме на Украине.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее Маск отреагировал на неоднократное игнорирование Зеленским повесток в армию.