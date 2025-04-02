До того момента, когда из политической жизни Украины уйдет Владимир Зеленский, осталось 120 дней, сообщил в соцсетях Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО в Киеве по обвинению в государственной измене.

В средствах массовой информации сообщалось, что выборы в стране состоятся в мае, а временно исполняющим обязанности главы государства станет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. При этом действующий президент Владимир Зеленский сможет выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост.

«Новый счетчик! Считаю, что Зеленский исчезнет из политической системы Украины в течение (максимум) 120 дней. Начинаем считать. До исчезновения <…> (Зеленского. — Прим. ред.) — 120 дней», — написал Дубинский.

Напоминаем, что срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского завершился 20 мая. В связи с введением военного положения и всеобщей мобилизацией проведение президентских выборов в 2024 году было отменено. Зеленский отмечал, что считает выборы несвоевременными.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что, по предварительным оценкам, единственным легитимным органом власти на Украине является парламент и его председатель.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не будет отменять военное положение в случае установления перемирия. Он заявил, что наступление перемирия еще не означает завершения войны. При нем возможно наступление различных ситуаций.