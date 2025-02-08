Владимир Зеленский, который занимает пост президента Украины с 2019 года, продолжает вводить в заблуждение общественность, сообщая о потерях в рядах Вооруженных сил Украины в размере 45 тысяч человек. Об этом в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала конфликта потери украинских вооружённых сил составили около 45 тысяч человек.

Глава киевского режима также обратился к странам Запада с просьбой оказать финансовую поддержку для содержания «многомиллионной армии» Украины.

Дубинский, в свою очередь, поинтересовался, почему же тогда главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорит о дефиците личного состава.

«Сначала Зеленский говорит о 43 тысячах убитых. Через два месяца — уже 45 тысяч. Значит, ВСУ теряют 36 человек в день. Но тогда почему у нас мобилизационный кризис?» — написал украинский депутат.

Также Дубинский обратил внимание на заявление специального представителя президента Соединённых Штатов Кита Келлога. В этом заявлении Келлог сообщил, что потери Вооружённых сил Украины достигли 90 тысяч человек. В свою очередь, Дональд Трамп, президент США, говорил о потерях в размере от 600 до 700 тыс украинцев.