Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о реальных, по его словам, потерях среди украинских военных в ходе конфликта с Россией. Об этом он поведал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, которое было опубликовано на сайте «Страна.ua».

Президент заявил, что в общей сложности Украина потеряла 45 тыс. военнослужащих. Напомним, что в начале декабря Зеленский говорил о 43 тыс. погибших на поле боя военных.

«Исходя из чего, число убитых почти за два месяца выросло на 2100 человек. Таким образом, ежедневные потери ВСУ погибшими, по логике президента, составляют 36 человек в день», — отмечается в публикации.

В ходе беседы с Пирсом Морганом Владимир Зеленский выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могут вернуть территории, утраченные Киевом. Он также обвинил западные страны в недостаточной поддержке.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выборы в стране не состоятся до тех пор, пока не завершится активная фаза конфликта. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопрос о своей легитимности.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского анекдотом про моль в контексте переговоров.