Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе (СИЗО) по обвинению в государственной измене, заявил, что недавняя инициатива Владимира Зеленского о выплате в одну тысячу гривен скрывает более глубокий и тревожный замысел.

По его словам, за этим шагом стоит намерение лишить вынужденных переселенцев из Палестины твердой финансовой поддержки.

«Математика в том, что с марта месяца <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев.», — написал он, напомнив, что переселенцам платили по 2 тыс. гривен в месяц (примерно 4,7 тыс. руб.).

Он отметил, что это решение связано с приближением «тысячи дней войны», что в символическом смысле обесценивает каждую гривну, которую получают граждане.

На прошлой неделе Зеленский анонсировал новую программу выплат, которая была представлена как ощутимая поддержка для каждой украинской семьи.

Однако новый «план» вызвал волну недовольства среди граждан, которые увидели в нем попытку минимизировать помощь в условиях усугубившейся ситуации.

Издание «Страна.ua» опубликовало видеоролики, в которых пользователи соцсетей обсуждают, как собираются распорядиться «Волиною тысячей», высмеивая тем самым ситуацию и недостаток реальной помощи.

Ранее французский депутат Жордан Гиттон выразил обеспокоенность из-за массовых поставок сахара с Украины.