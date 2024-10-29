Французский депутат Гиттон пожаловался на последствия поставок сахара с Украины

В своем обращении, которое изучила «Лента.ру», к министру сельского хозяйства Анни Женевар он подчеркнул, что объем импорта свеклы с Украины резко возрос — с 20 тыс. тонн в 2022 году до 700 тыс. тонн в 2023 году. Этот резкий рост привел к снижению цен на сахар в странах Европейского Союза (ЕС) на целых 30%, что создает угрозу для французских производителей свеклы.

Гиттон также указал на проблемы, связанные с качеством украинской свеклы. Он отметил, что ЕС не защищает местную свекольную отрасль, допуская к импорту свеклу, которая не соответствует установленным стандартам. В частности, на Украине используются 29 активных веществ, запрещенных в ЕС.

В своем обращении Гиттон призвал министра Женевар незамедлительно принять меры для поддержки производителей свеклы во Франции в 2024 году. Он предложил ввести для украинской продукции аналогичные стандарты производства, которые действуют для французских сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить справедливые условия на рынке.

Агентство Bloomberg опубликовало свежие прогнозы, касающиеся рынка сахара, которые позитивно сказываются на ценах в Европе. Ожидается хороший урожай и рост импорта сахара с Украины, что уже привело к снижению цен на этот продукт в европейских странах.

По прогнозам экспертов, производство сахара в ЕС в сезоне 2024-2025 годов вырастет более чем на шесть процентов.

Средние цены на сахар в ЕС в 2024 году снизятся примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее экономист Никита Крический рассказал, действительно ли в России обострилась кража сливочного масла на фоне подорожания продукта.