Депутат Рады Гончаренко назвал сроки демобилизации срочников на Украине

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко раскрыл сроки демобилизации срочников в стране. По его словам, она начнется 2 апреля и продлится до 31 мая.

«То есть в разных частях демобилизация срочников состоится в один из дней в этом промежутке», — уточнил Гончаренко.

23 февраля депутат сообщил, что Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы. По информации местных СМИ, документ подразумевает возможность демобилизации бойцов, которые находились на срочной службе к моменту начала специальной военной операции РФ. Закон был подписан 26 февраля президентом Украины Владимиром Зеленским.

На Украине продолжаются попытки принять законопроект о мобилизации. В начале февраля Рада приняла второй вариант закона в первом чтении, отправив первый вариант на доработку.

Законопроект предусматривает для граждан возрастом от 18 до 60 лет обязательно иметь при себе в период мобилизации военно-учетные документы, которые по требованию сотрудников военкомата, полиции или погранслужбы нужно предъявить. Кроме того, законопроект о мобилизации предусматривает возможность отправлять повестки гражданам Украины в электронном формате через интернет-кабинет призывника. Документ также может ограничить для военнообязанных возможность покидать пределы Украины.

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. В этот же день власти страны объявили военное положение.

Ранее мы сообщали, что на Украине хотят снизить возраст призыва до 18 лет.