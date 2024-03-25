На Украине хотят снизить возраст призыва до 18 лет

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что на Украине хотят призывать граждан сразу с совершеннолетия. Такие правки предлагают внести в соответствующий закон о мобилизации.

Как напомнил украинский депутат, все граждане, кто получил военно-учетную специальность с 18 лет, может попасть на военную службу сразу в рамках мобилизации. После наступления совершеннолетия человек встанет на учет, пройдет ряд проверок, подготовку, а уже в 19 его отправят служить. Возможно, что это будет происходить и раньше: все зависит от качества подготовки будущего военнослужащего.

Норму о снижении возраста призыва уже внести в закон об усилении мобилизации на Украине. Примут ли его пока неизвестно, но многие пока поддерживают эти правки.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Федор Вениславский обнаружил резерв для ВСУ.