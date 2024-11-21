«Страна.ua»: Рада отменяет все заседания: депутатов предупредили о грядущих ударах по парламенту

Сегодняшний утренний удар ВС РФ по заводу «Южмаш» в Днепропетровске спровоцировал цепной реакцией самую настоящую истерику в правящих украинских верхах. Как пишет местное издание «Страна.ua», народных депутатов проинформировали о якобы реально существующей угрозе зданию Верховной Рады. На это указал нардеп Батенко.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

«Мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки», — заявил Батенко.

В свою очередь, как написал в своем аккаунте в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко, запланированное на завтра заседание украинского парламента было спешно отменено. Мало того, ближайшее будет ориентировочно не раньше декабря.

Недавний запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.

Ранее президент Владимир Путин пообещал заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения.