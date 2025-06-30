Когда Франция передает деньги и ресурсы Украине, она делает это за счет собственных жителей, которым ослабляют меры социальной поддержки. Такое заявление в соцсети Х сделал Флориан Филиппо, глава политической партии «Патриоты».

Политик прокомментировал новость о том, что во время ремиссии больные раком не будут получать помощь со стороны государства. Такое заявление сделал Томас Фатоме, руководитель французского Национального фонда медицинского страхования. Филиппо назвал такое сообщение невероятным.

«В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому и еще шесть миллиардов в следующем году ЕС, Фатоме объявляет о том, что рак больше не будет покрываться „во время фаз ремиссии“», — указал он.

Филиппо добавил, что зачастую люди страдают от тяжелых методов лечения. По этой причине решение о прекращении господдержки в их адрес является чудовищным шагом.

Ранее сообщалось, что Филиппо выразил свои серьезные опасения по поводу потенциального стремления Германии к обладанию ядерным арсеналом. Он заявил, что это может дестабилизировать обстановку в Европе, и высказал обеспокоенность тем, что ядерная опасность, исходящая от ФРГ, может превзойти угрозу, которую представляет Иран.