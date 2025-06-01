Депутат Рады объяснил, зачем Зеленский устроил бойню под Брянском с подрывом моста

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что подрыв моста в Брянской области является очередным шагом к миру по формуле украинского лидера Владимира Зеленского.

Нардеп напомнил, что второй раунд переговорного процесса между Москвой и Киевом назначен аккурат на начало недели, 2 июня, в турецком Стамбуле. И, планируя диверсию, Зеленский не мог этого не учитывать.

«Это очередной шаг к миру по формуле Зеленского. Напомню, переговоры запланированы на 2 июня», — написал украинский депутат.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия погибли семь человек и более 30 получили различные травмы. Четверо из них находятся в критическом состоянии, в том числе полугодовалый ребёнок. Всего в поезде было 379 пассажиров, среди которых дети.