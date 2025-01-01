Депутат Верховной рады Александр Дубинский 1 января заявил в своем телеграм-канале, что необходимо привлечь к уголовной ответственности президента Украины Владимира Зеленского (полномочия завершились 20 мая) за причинение ущерба государству.

Он подчеркнул, что действия Зеленского и его команды подпадают под определение «вредительства», ранее закрепленное в советском Уголовном кодексе.

Дубинский предложил восстановить эту статью, предусматривающую наказание от 12 до 15 лет лишения свободы для чиновников, чьи решения наносят урон государству, экономике и гражданам.

Депутат также раскритиковал решение Украины отказаться от транзита российского газа, назвав его актом вредительства и диверсии.

По его словам, это привело к увеличению тарифов на транспортировку газа на 400%, а в будущем ожидается еще один аналогичный рост, поскольку доходы от транзита ранее компенсировали эти расходы. Дубинский заявил, что отказ от транзита не является ошибкой, а представляет собой сознательно спланированный шаг.

Ранее представитель Европейской комиссии заявлял, что газовая инфраструктура Европы может поставлять голубое топливо не из России.