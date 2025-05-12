Депутат Рады предрек новую ссору между Зеленским и Трампом в Стамбуле

Зеленский снова поссорится с Трампом во время поездки в Стамбул и повторит сцену, которая была в Овальном кабинете. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий считает, что Зеленскому предстоит встретиться с Трампом в Стамбуле на мирных переговорах, если президент США соберется туда поехать. Он допустил, что между главами двух государств может снова вспыхнуть ссора.

«На секунду представил Зеленского на встрече в Стамбуле, а потом вспомнил, что это уже было. Просто он не понимает с первого раза», — указал Дубинский.

Он также прикрепил к своему посту в микроблоге видео, на котором Трамп и Зеленский ссорятся во время встречи в Белом доме.

Ранее Дубинский заявил, что пример Зеленского стал заразителен для Европы. Там также стали запрещать политические партии и таким образом избавляться от конкурентов в политике. По мнению парламентария, именно поэтому украинского президента любят главы европейских государств.