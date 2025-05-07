Пример президента Украины Владимира Зеленского оказался заразителен. Речь идет о том, как украинский лидер избавляется от политических конкурентов.

Немецкая политическая элита, как и Зеленский, начала запрещать политические партии в стране, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Идеи Зедольфа, написал он, уже апробированы на украинцах, немцы взяли уже готовую идею.

Украина под руководством Зеленского показала Европе, как можно избавляться от неугодных политических конкурентов, отметил Дубинский.

«За что так горячо и любим в Европе», — иронизирует Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что решение США может спровоцировать Зеленского атаковать Крым.