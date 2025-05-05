Названы возможные действия Зеленского, если США признают Крым российским

Завкафедрой политических наук Поволжского института управления и член ОП Саратовской области Иван Бирюлин предположил в беседе с RuNews24.ru, как может поступить Владимир Зеленский, если США признают Крым за Россией.

По мнению Бирюлина, лидера киевского режима загнали в угол. Помимо поражений на фронте у ВСУ, Зеленский лишается объемной западной поддержки. Эксперт считает, что в случае если Штаты признают Крым российским, то украинский президент пойдет на отчаянные и жесткие шаги. Не исключено, что начнутся диверсии, провокации и силовые попытки вернуть территории полуострова.

«Загнанный в угол зверь, как правило, решается на отчаянную попытку спастись. В случае с Зеленским на попытку дестабилизировать ситуацию на полуострове, вызвать напряжение, способное помешать мирным процессам, инициируемыми командой Трампа», — высказал свое мнение политолог Иван Бирюлин.

По его словам, также не исключено, что Украина будет вынуждена признать Крым российской территорией.

Ранее Дональд Трамп резко ответил Украине на требования вернуть Крым.