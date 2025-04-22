В Раде заявили о потребности в новых бойцах из-за дезертирства

На Украине захотели усилить мобилизацию из-за дезертирства

Общество

Фото: [flickr.com]

В связи с ощутимыми потерями и случаями дезертирства в Вооруженных силах Украины необходимо интенсифицировать мобилизационные мероприятия. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По ее словам, армия испытывает острую потребность в новых бойцах, которым потребуется оперативно пройти курс подготовки и приступить к ротации. Детали того, каким образом киевские власти планируют наращивать темпы мобилизации, Южанина не раскрыла.

Ранее эксперт Дандыкин не исключил принудительную мобилизацию среди женщин на Украине.