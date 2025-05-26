Украинским властям стоит признать утрату тех территорий, которые уже вышли из-под контроля ВСУ. Такое заявление сделал Тарас Тарасенко, депутат Верховной рады, в своем интервью YouTube-каналу «Откровенно».

Парламентарий поддержал высказывание украинского посла Ланы Зеркаль, которая утверждает, что вопросы территорий не является для украинцев некими красными линиями. По мнению Тарасенко, Киев может согласиться на фактический переход к России тех регионов, которые и так уже контролируют ВС РФ. При этом нельзя соглашаться на это юридически.

«Нам нужно первое — сохранить нашу нацию украинскую, потом сохранить территории, которые есть сейчас, и далее развиваться», — указал он.

Ранее помощник президента Путина Владимир Мединский объяснил тот шаг, в результате которого Крым был передан Украине. По его словам, это было сделано в год 300-летия Переяславской рады. Хрущеву требовалась поддержка партноменклатуры в тот момент, когда он еще занимал шаткую позицию на самом верху, и по этой причине он решил добиться поддержки со стороны Украинской ССР.