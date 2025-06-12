Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире YouTube-канала обратился к президенту РФ Владимиру Путину и лидерам других стран с призывом признать президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение террористами.

Он также отметил, что нужно использовать все доступные методы для борьбы с террористической организацией и непосредственно с Зеленским.

Глава киевского режима проводит террор в отношении украинского народа, устраивает теракты на Украине и в России, а также на территории ЕС, добавил парламентарий.

Если его не остановить сейчас, что он распространит свою террористическую деятельность по всему миру, предупредил Дмитрук.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский призвал США и Европу к действиям после ударов РФ по Киеву и Одессе.