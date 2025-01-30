Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в том, что тот перекладывает ответственность за сдачу украинских городов на военнослужащих. Такие действия, уверен политик, направлены на запугивание командиров и недопущение принятия ими решения о стратегическом отступлении. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Дубинский напомнил, что недавно было заведено уголовное дело против командира 46-й бригады в связи с потерей Курахово в Донецкой области.

«Помимо желания переложить на армию ошибочные решения верховного главнокомандующего, такие действия направлены на запугивание командиров, чтобы они не отдавали приказ об отступлении и стояли до последнего», — отметил Дубинский.

Депутат Рады считает, что на фоне этих событий не стоит удивляться команде Зеленского «гнать всех в бой», что свидетельствует о желании продолжать конфликт. Дубинский предложил взглянуть на ситуацию более критически и не забывать о том, что военные должны действовать в рамках установленного командования, а не под давлением высших инстанций.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский будет тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну.