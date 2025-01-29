Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского лживым и заявил, что он специально будет отправлять на фронт 18-летних украинцев, чтобы тянуть с переговорами. Таким мнением политик поделился в комментарии РИА Новости.

По словам Медведева, Зеленскому «чрезвычайно опасно переизбираться» на новый президентский срок. Сейчас, отметил зампред Совбеза РФ, он самоуправно находится у власти на Украине.

«Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь (Валерию) Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры», — сказал Медведев.

Он также назвал Зеленского «растерянным персонажем», который постоянно ходит в «засаленной зеленой майке».

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Владимир Зеленский, который является главой государства с 2019 года, отменил проведение голосования из-за действия в стране военного положения.

Российская стороны не признает Зеленского как президента Украины, а сам он отказывается от любых контактов с Москвой по вопросу урегулирования конфликта в своей стране.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в истерике назвал себя «сильным лидером», заявив, что президент РФ Владимир Путин его боится.