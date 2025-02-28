На Украине наблюдается крупнейшая за всю историю страны информационная «зачистка». Об этом в телеграм-канале заявила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Она подчеркнула, что система государственной цензуры действует на Украине уже на протяжении трех лет, в результате чего были закрыты значительное количество украинских и проевропейских телеканалов.

«Я в сфере медиа работаю с 1998 года. Я видела разные периоды цензуры. Я видела, как все это приводило к революциям <...>. Такого уровня зачистки информационного пространства, который есть сегодня, не было за все это время», — отметила Сюмар.

Она добавила, что властям Украины удалось создать «систему государственной цензуры».

Депутат также призвала к возобновлению трансляции заседаний Верховной Рады, которые были приостановлены в феврале 2022 года. Сюмар предложила вернуть возможность аккредитованным журналистам присутствовать на парламентских заседаниях, что, по ее мнению, повысит прозрачность работы законодательного органа.

Россия не раз указывала на ограничения прав и свобод человека в Украине. Кремль подчеркивал, что эти ограничения касаются свободы слова, вероисповедания и права на использование родного языка.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял «независимые» СМИ Украины и России, оставшиеся без финансирования Агентства по международному развитию США (USAID).