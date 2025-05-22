По словам депутата нижней палаты парламента Евгения Ревенко, киевский режим находится на пороге краха и пытается зачистить всех неугодных себе, именно таким человеком был для них экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что убийство бывшего украинского политика является терроризмом на государственном уровне. Несмотря на то что Портнов долгое время оставался в тени, украинские власти все равно решили, что его необходимо устранить.

По мнению парламентария, сегодня Незалежной необходимо избавиться от националистической власти, доведшей страну до ее нынешнего незавидного положения. В противном случае дальше будет только хуже.

Он отметил, что, находясь в агонии, киевский режим представляет опасность, поскольку применяет наиболее подлые и бесчеловечные методы.

Ранее посол Мирошник назвал причины убийства экс-советника Януковича.