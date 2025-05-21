По словам посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, убитый в среду утром в Испании советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог располагать опасной для окружения главаря киевского режима информацией. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что экс-советник Януковича был влиятельным чиновником, мог обладать данными из «забытого прошлого», которые способны испортить «безупречную репутацию» отдельных персонажей киевского режима, иметь другую информацию опасной для кого-либо из окружения Зеленского или его самого.

По мнению политика, убийство Портнова аналогично внесудебной казни. Так, в случайный характер убийства Портнова с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с главарем киевского режима.

Ранее политтехнолог Павлив дал оценку личности экс-советника Януковича.