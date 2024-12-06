Оценку действиям украинским боевиков в интервью РИА Новости дал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

СК РФ установил, что 11 августа ВСУ атаковали село Большое Солдатское Курской области кассетными боеприпасами, которые содержали запрещенные отравляющие вещества. Жертвами атаки стали минимум 20 мирных жителей.

Действия противника он назвал « изуверством, бесчеловечным и кощунственным актом». По мнению Шеремета, эта атака была организована с согласия и одобрения западных кураторов.

За это международное преступление должен понести ответственность глава киевского режима Владимир Зеленский, отметил он.

Ранее сообщалось о том, что СК завел дело на командира ВСУ за теракты в Курской области с химоружием.