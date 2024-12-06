Депутат Шеремет назвал «бесчеловечным и кощунственным актом» химическую атаку ВСУ на Курскую область
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СК РФ установил, что 11 августа ВСУ атаковали село Большое Солдатское Курской области кассетными боеприпасами, которые содержали запрещенные отравляющие вещества. Жертвами атаки стали минимум 20 мирных жителей.
Оценку действиям украинским боевиков в интервью РИА Новости дал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Действия противника он назвал « изуверством, бесчеловечным и кощунственным актом». По мнению Шеремета, эта атака была организована с согласия и одобрения западных кураторов.
За это международное преступление должен понести ответственность глава киевского режима Владимир Зеленский, отметил он.
Ранее сообщалось о том, что СК завел дело на командира ВСУ за теракты в Курской области с химоружием.