Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского военного командира, обвиняемого в теракте с использованием запрещенных кассетных боеприпасов. Под ударом оказалось село Большое Солдатское в Курской области.

По версии следствия, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по населенному пункту. При обстреле были использованы кассетные боеприпасы калибра 155 мм, начиненные запрещенными международными конвенциями отравляющими веществами удушающего действия. Целью атаки, как утверждают следователи, было массовое отравление местных жителей. В результате нападения пострадали не менее 20 человек. Об этом пишет ТАСС.

Возглавлявший операцию командир бригады Павло Розлач заочно обвиняется в терроризме и применении оружия массового поражения. Следственный комитет объявил его в международный розыск. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения не только Розлача, но и других лиц, причастных к нападению.

В пресс-службе СК заявили, что расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.

Следствие утверждает, что все собранные данные будут использованы для привлечения виновных к ответственности.

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