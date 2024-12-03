Депутат Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес России деградацией и хамством
Депутат Шеремет: оскорбление Зеленского в адрес РФ — это деградация и хамство
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Депутат Госдумы, представляющий Крым, Михаил Шеремет, член комитета по безопасности, охарактеризовал оскорбительные высказывания Владимира Зеленского в адрес России как проявление деградации и хамства, сообщило РИА Новости.
Ранее во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Зеленский позволил себе оскорбительные слова о России.
Шеремет подчеркнул, что таким образом Зеленский продемонстрировал всему миру уровень своего падения, грубости и необразованности. Он считает, что реагировать на подобные провокации словесно было бы излишне.
«Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — сказал Шеремет.
По его мнению, высказывания Зеленского исходят не от мудрости, а лишь подтверждают его панические настроения, агонию и отсутствие любых моральных норм.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что немецкий лидер Олаф Шольц и не догадывается, что его украинский коллега Владимир Зеленский, посылая Россию «на три буквы», имел в виду ФРГ.